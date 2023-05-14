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Виктор Гончаренко: все уже устали от большого количества игр

Виктор Гончаренко: все уже устали от большого количества игр
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Мы все ждали победу и рассчитывали на нее. Но лёгкую победу никто не ждал. По качеству не самая лучшая наша игра. Иногда даже проигрывали, но играли лучше. Но стоит отметить то желание и рвение, которое у нас было. Это и нужно было для того, чтобы набрать три очка», – приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 27 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 30 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит».

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