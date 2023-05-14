Ромелу Лукаку: «Интер» ещё может выиграть два трофея

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался после победы над «Сассуоло» в очередном матче чемпионата Италии. Игра завершилась со счётом 4:2.
«Это была важная победа, «Сассуоло» всегда доставляет нам много хлопот здесь, на «Сан-Сиро». Тренер объяснил нам важность этого матча, сегодня было важно выиграть эту игру, потому что это было жизненно необходимо, мы хорошо играем, и надо продолжать в том же духе. На физическом уровне мы всегда можем стать лучше, у нас всё хорошо, мы забиваем много голов, каждый игрок выкладывается на полную, мы можем выиграть ещё два трофея. У нас будет очень сложная игра во вторник, и мы должны к ней подготовиться. Сколько я хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я играю за «Интер», если я нужен», – приводит слова Лукаку пресс-служба клуба.
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