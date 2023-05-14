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Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график

Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Ранее испанец пожаловался на сложный график.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и всё. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

С «Манчестер Сити» «Реал» Мадрид встретится 17 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью со счётом 1:1.

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