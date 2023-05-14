Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Ранее испанец пожаловался на сложный график.

«Гвардиола жаловался на календарь, который слишком загружен. Мы играли с меньшим отдыхом в первом матче, и теперь их очередь. График не идеальный, вот и всё. Слишком много игр для всех. Для них было лучше играть в субботу, чем в воскресенье, и в этом они правы. Не знаю, почему мы сыграли первый матч во вторник, а не в среду. Все тренеры жалуются на календарь, и кто-то должен что-то делать в будущем», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

С «Манчестер Сити» «Реал» Мадрид встретится 17 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью со счётом 1:1.