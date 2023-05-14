Анчелотти: Азару и Менди не хватает спортивной подготовки

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре бельгийца Эдена Азара и француза Ферлана Менди в матче с «Хетафе». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридцев.

«Они оба преуспели. Им не хватает спортивной подготовки. Менди планировал отыграть 45 минут. Он чувствовал себя хорошо и мог бы продолжать, но я предпочёл снять его. Азар тоже, 60 минут для игрока, который мало играл, было достаточно. Он внёс свой вклад в команду», – приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

С «Манчестер Сити» «Реал» (Мадрид) встретится 17 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. Забивали Винисиус Жуниор и Кевин Де Брёйне.