Анчелотти рассказал, сыграет ли Рюдигер с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможности немецкого защитника Антонио Рюдигера сыграть в ответном матче с «Манчестер Сити».

«Он устал, и я дал ему отдохнуть, чтобы он был свежим к среде. Он будет играть. Я не знаю, сколько минут, но он будет играть», – приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

С «Манчестер Сити» «Реал» (Мадрид) встретится 17 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью — 1:1. Забивали Винисиус Жуниор и Кевин Де Брёйне.

Вчера, 13 мая, завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра закончилась минимальной победой «сливочных» – 1:0.