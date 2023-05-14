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Махмуд Дауд близок к переходу в «Брайтон» на правах свободного агента

Махмуд Дауд близок к переходу в «Брайтон» на правах свободного агента
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд летом может уйти в английский «Брайтон» в качестве свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Экс-игрок сборной Германии выступает за дортмундский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл лишь в 10 матчах во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.

«Боруссия» приобрела игрока за € 12 млн.

Если переход состоится, то это будет уже третья запланированная сделка «Брайтона» на ближайшее межсезонье. Английский клуб приобрёл бразильского нападающего Жуана Педро из «Уотфорда» за € 24 млн, а также опытного полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера на правах свободного агента.

«Брайтон» после 33 матчей занимает восьмое место в АПЛ.

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