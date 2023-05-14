Экс-менеджер «Зенита» вспомнил, как разбудил игроков в автобусе перед финалом Кубка УЕФА

Бывший руководитель отдела «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов вспомнил, как вышел в эфир перед финалом Кубка УЕФА в 2008 году.

«Период работы в «Зените» ― самые счастливые годы моей жизни. Хотя та жизнь каждый день начиналась в восемь утра с первым звонком от журналиста, а заканчивалась с последним – в час ночи. Кстати, как раз в день финала Кубка УЕФА был пик ― телефон не умолкал, приходилось выходить в эфир различных телеканалов. Помню, мы ехали в автобусе с командой на предматчевые мероприятия, все в салоне были полусонные, а меня попросили выйти в эфир НТВ. К сожалению, я нарушил сон многих, потому что мне пришлось громко прокричать: «Уважаемые телезрители, приветствую вас из Манчестера!» — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.