Первая лига — «Торпедо»: с возвращением в лучшую лигу мира!

В пресс-службе Мелбет Первой лиги отреагировали на вылет московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги.
«С возвращением в лучшую лигу мира, чёрно-белые!» — гласит запись в телеграм-канале турнира.
Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3). За три тура до конца чемпионата торпедовцы отстают от спасительной 14-й строчки на 10 очков. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».
Счёт в матче был открыт на пятой минуте усилиями нападающего Фёдора Чалова. На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды. На 90+1-й минуте встречи Чалов записал в свой актив второй забитый мяч, реализовав пенальти.
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