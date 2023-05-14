«Я очень горжусь нашей работой». Эмери — о матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Я очень счастлив. Я очень горжусь нашими болельщиками и работой, которую мы делаем здесь, дома, будучи очень конкурентоспособными. Мы сделали ещё один шаг вперёд, становясь лучше. В первом тайме мы провели действительно хорошие 45 минут против непростой команды. Мы пытались попасть в семёрку лучших, как сейчас, и боролись за место в Европе. Было очень важно победить, но не менее важно просто хорошо сыграть, встретиться с нашими болельщиками и постараться вместе зарядиться позитивной энергией.

Когда выигрываешь со счётом 2:0, они могут забить и могут возникнуть некоторые сомнения, но мы должны продолжать контролировать игру, владеть мячом и придерживаться нашего плана на игру. Мы сделали это.

Важно быть последовательными на нашем пути. На следующей неделе мы собираемся сыграть с «Ливерпулем» на выезде и с «Брайтоном» здесь. Надеюсь, мы сможем получить возможность быть в Европе», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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