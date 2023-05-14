Быстров: Абаскаль подписывает новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак»
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Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал выступление московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге.
«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
В феврале «Спартак» подписал с Абаскалем контракт до лета 2025 года. Специалист возглавил команду летом 2022 года, сменив Паоло Ваноли.
В матче 27-го тура чемпионата России с «Химками» красно-белые сыграли вничью (1:1). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 27 матчах. В следующем туре чемпионата красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.
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