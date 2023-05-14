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Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Павел Кукуян не был назначен на матч 27‑го тура РПЛ

Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Павел Кукуян не был назначен на матч 27‑го тура РПЛ
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, почему арбитр Павел Кукуян не был назначен на матч 27‑го тура Российской Премьер‑Лиги. Причина в ошибках в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

«Случились две ошибки, когда Павел был вынужден воспользоваться помощью видеоассистента, а это уже говорит о том, что оценка будет у него не самая высокая. После рассмотрения ЭСК, долгих обсуждений и споров было принято решение, что пропущенный фол Кузяева на Зобнине совершён в одной фазе атаки с голом. Хотя и прошло 20 секунд, был вынос из штрафной игроком «Спартака», но всё‑таки фаза атаки ещё, по мнению экспертов, продолжалась. Соответственно, VAR следовало вмешаться и отменить гол.

Павел увидел сначала фол на Кузяеве, дал преимущество, потом периферическим зрением увидел, что совершается обратный фол, показал «давайте играйте». В связи с тем, что развивалась атака, он не концентрировался на тех игроках, у которых не было мяча, и не оценил должным образом самого контакта, который там произошёл, посчитав его незначительным. В поле для него нарушение было не столь очевидным. А судья VAR Сергей Иванов посчитал, что это была не одна фаза атаки, и не пригласил Павла к монитору.

Тема с атакующей фазой игры, так же как и сама технология VAR, довольно новая, и возникают такие сложные ситуации, когда VAR не удаётся достоверно и точно оценить момент завершения атакующей фазы. К сожалению, такие ошибки были допущены, и они серьёзно повлияют на оценку. К нашему сожалению, Павел попал в ротацию и не получил назначения. Сколько, не могу сказать, поскольку это зависит больше от работы его коллег, чем от нас», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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