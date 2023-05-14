Павел Каманцев объяснил, почему арбитр Павел Кукуян не был назначен на матч 27‑го тура РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, почему арбитр Павел Кукуян не был назначен на матч 27‑го тура Российской Премьер‑Лиги. Причина в ошибках в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

«Случились две ошибки, когда Павел был вынужден воспользоваться помощью видеоассистента, а это уже говорит о том, что оценка будет у него не самая высокая. После рассмотрения ЭСК, долгих обсуждений и споров было принято решение, что пропущенный фол Кузяева на Зобнине совершён в одной фазе атаки с голом. Хотя и прошло 20 секунд, был вынос из штрафной игроком «Спартака», но всё‑таки фаза атаки ещё, по мнению экспертов, продолжалась. Соответственно, VAR следовало вмешаться и отменить гол.

Павел увидел сначала фол на Кузяеве, дал преимущество, потом периферическим зрением увидел, что совершается обратный фол, показал «давайте играйте». В связи с тем, что развивалась атака, он не концентрировался на тех игроках, у которых не было мяча, и не оценил должным образом самого контакта, который там произошёл, посчитав его незначительным. В поле для него нарушение было не столь очевидным. А судья VAR Сергей Иванов посчитал, что это была не одна фаза атаки, и не пригласил Павла к монитору.

Тема с атакующей фазой игры, так же как и сама технология VAR, довольно новая, и возникают такие сложные ситуации, когда VAR не удаётся достоверно и точно оценить момент завершения атакующей фазы. К сожалению, такие ошибки были допущены, и они серьёзно повлияют на оценку. К нашему сожалению, Павел попал в ротацию и не получил назначения. Сколько, не могу сказать, поскольку это зависит больше от работы его коллег, чем от нас», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».