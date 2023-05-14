Экс-менеджер «Зенита» рассказал о надменном поведении боссов «Баварии» в Кубке УЕФА

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал о надменном поведении боссов «Баварии» в Кубке УЕФА. В 2008 году «Зенит» прошёл «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА по сумме двух встреч — 5:1.
«Мне сильно запомнилось поведение руководителей «Баварии». Тогда там были главными легендарные для меня люди ― Румменигге, Беккенбауэр. И вот они вели себя очень отдалённо и надменно. Во время традиционных предматчевых еврокубковых обедов между руководителями двух клубов они всем видом показывали, что они вынуждены сидеть с нами за одним столом.
В Мюнхене они сняли зал, который состоял из двух комнат, а они были соединены между собой дверью, через которую шёл стол из одной комнаты в другую. И получилось так, что мы сидели в одной части зала, а они за дверью в другой ― как будто на похоронах. Немецкие господа старательно пытались показать, что мы находимся в другой части жизни по сравнению с ними.
И совсем другое было ощущение, когда на «Петровском» после нашей победы они покидали стадион. Надо было видеть их лица. Было видно, насколько они были нокаутированы этим поражением. Они уезжали в состоянии грогги. Никаких контактов и общения больше не было», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 мая 2023
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