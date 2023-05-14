Мирзов: частая смена тренеров влияет на команду и результат, поэтому мы в таком положении

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что частая смена тренеров в текущем сезоне является причиной слабых результатов команды.

«Почему смена тренеров не помогает «Химкам» выбраться из тяжёлого положения? Талалаев в этом сезоне — пятый тренер. К сожалению, частая смена тренеров влияет на команду и результат. Потому что приходит один специалист и ставит свой футбол. Потом приходит другой со своим видением. И эта головоломка нам мешает. Поэтому мы в такой ситуации», — приводит слова Мирзова Sport24.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице турнира, заработав 18 очков в 27 матчах.