«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.
Комментарии
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