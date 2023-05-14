«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:00 мск.

Матч команд в первом круге завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.