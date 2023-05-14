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«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск

«Крылья Советов» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч команд в первом круге завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.

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