Главчич: в матче со «Спартаком» должны были взять три очка

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич прокомментировал ничью в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Что нам делать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию? В матче со «Спартаком» мы должны были взять три очка, но удалось взять только одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со «Спартаком», показывать желание, качество и результат», — приводит слова Главчича Sport24.

Заработанное очко не изменило турнирного положения подмосковной команды. «Химки» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице турнира, заработав 18 очков в 27 матчах. От зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ команду отделяют пять очков.