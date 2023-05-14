Marca: «Реал» не планирует вести переговоры по Мбаппе предстоящим летом

Мадридский «Реал» не будет вести переговоры с «ПСЖ» о переходе нападающего Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Переход игрока в 2023 году невозможен из-за зарплаты игрока и нежелания «Реала» платить «ПСЖ». Ситуация может измениться лишь в 2024 году, если Килиан решит покинуть клуб за год до конца контракта. В данный момент «Реал» считает Винисиуса более значимой фигурой, чем Мбаппе, и полностью доверяет игроку. В прошлом году Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 40 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 38 голами и девятью результативными передачами. Он принял участие в ЧМ-2022, где сборная Франции заняла второе место.