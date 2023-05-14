Геркус: главные ошибки «Торпедо» — отказ от Дзюбы и увольнение Талалаева

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о вылете команды из Российской Премьер-Лиги. После поражения в матче 27‑го тура с ЦСКА (0:3) автозаводцы лишились шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Вылет «Торпедо» логичен? В целом, да. Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определённых обстоятельствах, на мой взгляд, могли побороться.

Если бы не поменяли трёх президентов, четверых тренеров, результат был бы не хуже? Это гипотетическое рассуждение. Мне кажется, нет, не набрали бы столько же очков. Там случались вначале поражения 0:4. 1:5 от «Ахмата»? Это уже иностранный кудесник пришёл (Клотет. — Прим. «Чемпионата»). А при Андрее Викторовиче Талалаеве так крупно не проигрывали.

Вижу ли перспективы в следующем сезоне под руководством Клотета? Команда, очевидно, изменится. Часть иностранцев уйдёт в силу лимита, часть россиян закончит карьеру.

Что стоило сделать иначе, чтобы сохранить место в РПЛ? Много раз отвечал на этот вопрос. Трансфер Дзюбы, не случившийся, — то была фатальная ошибка; это первое. И второе — убрать Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество… Зачем эти эксперименты? Он к команде привык, команда к нему, пошли набирать очки. Надо было терпеть. И потом, он был на долгосрочном контракте. Что изменилось в лучшую сторону с уходом Талалаева? Хоть один человек скажет, что стало лучше?

Сможет ли «Торпедо» вернуться в РПЛ за год? В силу инерции сложившихся сейчас обстоятельств это будет очень сложно. Как минимум с ними вылетит ещё одна команда, которая будет бороться. «Алания» достроит стадион. Плюс «Арсенал».

Сильно ли икается тому человеку, который зарубил зимой трансфер Дзюбы? Их было как минимум двое. Я надеюсь, что икается, хочу в это верить. Люди мне рассказывали, что он не забьёт больше двух голов. Профессионально рассказывали. Сколько он уже забил? Я был уверен, что он бы сильно помог. Очков бы точно было бы сильно больше 13», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».