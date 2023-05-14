Игрок ЦСКА Роша: начинаем усердно готовиться к супердерби

Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:0) и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».

«Сегодня мы играли в своём стиле. Забрали мяч под контроль, быстро забили, и это придало нам уверенность, и мы смогли довести матч до уверенной победы. На каждую игру мы, защитники, выходим с одной мыслью: не пропустить. Это важно для всей команды. Конечно, когда нам удаются сухие матчи, мы счастливы. Очень важно продолжать в том же духе и закончить чемпионат без пропущенных мячей.

Сейчас важно отпраздновать победу, отдохнуть, а с завтрашнего дня сосредоточиться на подготовке. Все футболисты хотят сыграть в этом супердерби, а болельщики хотят посмотреть на стадионе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку сегодня, они очень помогали нам. Надеюсь, так же будет и в дерби. С завтрашнего дня мы будем усердно готовиться к супердерби», — сказал Роша в интервью клубной пресс-службе после матча с «Торпедо».