Игрок ЦСКА Роша: начинаем усердно готовиться к супердерби

Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:0) и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».
«Сегодня мы играли в своём стиле. Забрали мяч под контроль, быстро забили, и это придало нам уверенность, и мы смогли довести матч до уверенной победы. На каждую игру мы, защитники, выходим с одной мыслью: не пропустить. Это важно для всей команды. Конечно, когда нам удаются сухие матчи, мы счастливы. Очень важно продолжать в том же духе и закончить чемпионат без пропущенных мячей.
Сейчас важно отпраздновать победу, отдохнуть, а с завтрашнего дня сосредоточиться на подготовке. Все футболисты хотят сыграть в этом супердерби, а болельщики хотят посмотреть на стадионе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку сегодня, они очень помогали нам. Надеюсь, так же будет и в дерби. С завтрашнего дня мы будем усердно готовиться к супердерби», — сказал Роша в интервью клубной пресс-службе после матча с «Торпедо».
- 14 мая 2023
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