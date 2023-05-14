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Президент «Аль-Хиляля»: не спрашивайте меня о Месси

Президент «Аль-Хиляля»: не спрашивайте меня о Месси
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Президент саудовского «Аль-Хиляля» Фахад Бин Саад Бин Нафель отказался комментировать слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не спрашивайте меня о Месси. Я не дам никаких новостей. Если появится что-то официальное, вы увидите это в пресс-службе», — приводит слова Бин Нафеля Goal.

Ранее появилась информация, что Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль» и подписанию контракта с зарплатой более $ 500 млн в год. Позже отец Месси Хорхе заявил, что игрок ещё не принял решения о своём будущем. Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Нападающий перешёл в стан парижан из «Барселоны» в 2021 году. В нынешнем сезоне Лионель принял участие в 38 матчах «ПСЖ», отметившись 20 голами и 19 результативными передачами.

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