Экс-менеджер «Зенита» Блинов: гол Аршавина в Марселе в 2008-м ― божья искра

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов прокомментировал забитый мяч Андрея Аршавина в концовке первого матча 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Марселем» (1:3). В ответной встрече петербуржцы оказались сильнее со счётом 2:0 и прошли дальше по правилу выездного гола.
«В Марселе «Зенит» горел по полной программе ― 0:3. Перспектив там особо не просматривалось, расстройство было полнейшее. И вдруг ― Аршавин взял на себя игру, протащил и забил. Это момент, когда божья искра выстреливает в нужное время. Люблю и уважаю Андрея Сергеевича именно за то, что он может на скрежет зубов выстрелить в нужный момент. Если бы не этот прорыв Аршавина в Марселе, мы бы сейчас с вами не говорили», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В том сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.
- 14 мая 2023
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