Игрок «Торпедо» Енин: грустно воспринимать вылет из РПЛ. Опустошение

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«После игры с ЦСКА было опустошение, потому что потеряли последние шансы на спасение. В принципе, ещё до матча понимали, что выжить будет тяжело. Но хотелось верить до последнего и в этой встрече выложиться на максимум. Но не получилось этого сделать. Сейчас вылет «Торпедо» грустно воспринимать.

Клотет в раздевалке сказал, чтобы мы не опускали голову, потому что последние три игры необходимо отыграть достойно», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 27 матчах.