Миранчук не попал в состав «Торино» на матч с «Вероной»

Сегодня, 14 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» примет «Торино» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Верона»: Монтипо, Давидович, Хьен, Маньяни, Лазович, Абильгор, Тамез, Фараони, Нгонж, Верди, Джурич.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Влашич, Карамо, Санабрия.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не попал в заявку команды из-за травмы и пропустит матч. Ранее он принял участие в матче с «Монцей» (1:1).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. «Верона» находится на 17-м месте.