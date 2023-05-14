«Крылья Советов» — «Локомотив»: Дзюба не попал в заявку железнодорожников

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Камано, Игнатьев.
Нападающий железнодорожников Артём Дзюба не попал в заявку команды из-за повреждения.
«Локомотив» (35) занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (25) находятся на 12-й строчке.
- 14 мая 2023
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:35
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:19
-
11:14
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:36
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
09:57
-
09:56
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:39