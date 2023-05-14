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«Крылья Советов» — «Локомотив»: Дзюба не попал в заявку железнодорожников

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Камано, Игнатьев.

Нападающий железнодорожников Артём Дзюба не попал в заявку команды из-за повреждения.

«Локомотив» (35) занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (25) находятся на 12-й строчке.