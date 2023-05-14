Осинькин: Писарский был оштрафован после удаления в игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал состав команды на матч 27-го тура РПЛ с «Локомотивом». Нападающий самарцев Владимир Писарский пропустит встречу из-за удаления в матче с «Краснодаром» (0:1).

«У нас давно нет большой группы футболистов. Часть игроков, которые меняли травмированных, адаптировались. Мы с конца марта в таком состоянии. Будем работать, играть. Несмотря на то что мы мало брали очков, мы почти все игры провели качественно. Где-то даже вдесятером. Есть проблемы, надо находить их решения. Писарский был оштрафован после удаления. Я думаю, он понял свою ответственность. Ему надо развиваться. Важно, какие он сделает выводы. Сегодня Шитов будет выполнять функции нападающего. От него требуются голы», — приводит слова Осинькина телеграм-канал самарской команды.