«Динамо» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
Поделиться
Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:35
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:45
Партнерский контент