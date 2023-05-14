Бородюк: вылет «Торпедо» закономерный — с приходом новых людей пошёл процесс разрушения

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о вылете команды в Первую лигу. После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.
«Вылет в какой-то мере закономерный. Он связан с той ситуацией, которая за год сложилась в клубе. Всегда смена руководства и тренерского штаба влияет на команду.
Когда команда выходила в РПЛ, у меня было хорошее взаимопонимание с председателем совета директоров Менжинским, с президентом клуба Масловым, со спортивным директором Ляпиным и, естественно, с командой. Затем в клуб зашли новые люди. По чьей инициативе и с какой целью эти люди пришли в «Торпедо»? Для меня до сих пор непонятно. Трансферов не получилось, пришедшие люди преследовали непонятно какую цель. Далее началось недопонимание системности в клубе. После этого и пошёл процесс разрушения в команде.
Когда нарушена системность в клубе, то происходит такое. Огромная ответственность должна быть и на игроках. С приходом нового тренера у футболистов лишь бы что-то сказать публично. Но футболист должен понимать, что их оценивают на футбольном поле.
Я могу пожелать клубу возвращения в РПЛ. Желаю, чтобы наладилась системность в плане управления. Самое главное — чтобы не было около такого великого клуба околофутбольных людей. Огромное значение имеет, когда эти люди имеют определённое влияние на какие-либо ресурсы. Футболисты, которые составляли костяк команды при выходе в РПЛ, ушли. Команда разрушилась. Рушить всегда легко, а построить сложно.
После первых туров футболисты нуждались в адаптации после перехода из Первой лиги в РПЛ. На всех медийных ресурсах появилась паника, а руководство, видимо, читало эти высказывания. Но всегда при выходе команды в РПЛ нужно до конца первого круга иметь выдержку и терпение. Какие-либо выводы можно делать после первого круга.
У нас было шесть достаточно квалифицированных игроков по плану для приобретения. К сожалению, не удалось решить. На тот период решение у руководителей было совсем другое: чтобы пришли другие люди. Я до сих пор не могу понять, чьей инициативой было привести в клуб новых людей. Этот приход был не в лучшую сторону для «Торпедо».
Сейчас нет смысла кого-то критиковать. Я лишь констатирую: когда происходят подобные ситуации не только в «Торпедо», а в других клубах, находящихся внизу таблицы, то это всегда приводит к тому, что есть сейчас. Изначально мы хотели усилиться, но этого не произошло. Мы нуждались в классных футболистах. Они были, но не сложилось. Главное — это взаимопонимание между игроками, тренерским штабом и руководством», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 мая 2023
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