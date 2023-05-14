Игрок «Краснодара» Алонсо: гол «Зенита» был забит с фолом. В их ворота его бы не засчитали

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2), посчитав, что второй гол петербуржцев был забит с нарушением правил.

«Мне кажется, что игра была достаточно странной и сложилась непонятным образом. Мы могли победить, всё к этому шло. Но не думаю, что «Зенит» был расслаблен — они хорошо играли и в итоге добились ничьей.

Что касается нас, то мы очень хорошо провели этот матч. Прекрасно понимаем, что второй гол «Зенита» был забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы.

Понимаем, что «Зенит» не мог проиграть в этом матче — они отмечали чемпионство и не могли сделать это с поражением», — сказал Алонсо в интервью «РБ Спорт».