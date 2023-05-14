Женский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 9-го тура Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Олимп» им. В. Понедельника» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Наилёй Хасановой. ЦСКА одержал победу со счётом 3:2.

На 18-й минуте отличилась нападающая ЦСКА Габриэль Абуди Онгене. Через 10 минут форвард «Ростова» Татьяна Краснова сравняла счёт. На 65-й минуте полузащитница Маргарита Черномырдина вывела гостей вперёд. Через девять минут Онгене оформила дубль. В концовке встречи нападающая хозяек Лиана Юхаева отыграла один гол.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 27 очков после девяти матчей. «Ростов» находится на шестой строчке, заработав 12 очков.