Дзюба: скоро буду в строю, всё, что ни происходит, — к лучшему
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба, не попавший в состав команды на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», записал обращение к болельщикам в социальной сети.
«Не забудьте поболеть сегодня за «Локомотив». Нам нужна победа, всё будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Всё, что ни происходит, – всё к лучшему. Так что вернёмся сильнее, не волнуйтесь», — сказал Дзюба в «сториз».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.
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