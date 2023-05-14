«Локомотив» вышел на матч с «Крыльями» в футболках в поддержку травмированного Магкеева
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игроки «Локомотива» вышли на матч в футболках в поддержку травмированного защитника Станислава Магкеева.
«Стас, с тобой мы и твоя любимая музыка. Верим, что вернёшься только сильнее», — написано в заявлении клуба в телеграм-канале.
Напомним, Магкеев получил травму крестообразных связок в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) и был заменён на 35-й минуте встречи. Восстановление футболиста займёт длительный срок.
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