«Крылья Советов» — «Локомотив»: Цыпченко вывел хозяев вперёд

В Самаре продолжается матч, в котором местные «Крылья Советов» принимают московский «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарской команды.

На 40-й минуте встречи Дмитрий Цыпченко вывел «Крылья Советов» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.