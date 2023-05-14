«Крылья Советов» — «Локомотив»: Цыпченко вывел хозяев вперёд
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В Самаре продолжается матч, в котором местные «Крылья Советов» принимают московский «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарской команды.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Цыпченко – 41'
На 40-й минуте встречи Дмитрий Цыпченко вывел «Крылья Советов» вперёд.
Матч команд в первом круге завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.
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