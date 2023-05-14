«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Харин, Гбамбле, Конате.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.