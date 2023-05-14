«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Харин, Гбамбле, Конате.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.
- 14 мая 2023
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05