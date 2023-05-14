Евгений Бушманов: в «Спартаке» что-то сломалось — весной команда не в порядке

Российский тренер Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).

«Спартак» пропустил необязательный гол: такое ощущение, что стенка при исполнении штрафного удара стояла неправильно. Трудно сказать, чего не хватило команде в матче с «Химками». В «Спартаке» что-то сломалось, но сложно сказать со стороны, что именно.

Трудно говорить о справедливости удаления. В динамике казалось, что Денисов действовал опасно. Но на повторе я вообще не заметил никакого касания. Этот момент остался на усмотрение судьи: ему показалось, что была опасная игра прямой ногой, поэтому была показана вторая жёлтая. «Спартак» этой весной сам не в порядке, поэтому всё складывается не в пользу команды», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.