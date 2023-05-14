Нападающий «Локомотива» Изидор отличился в пяти матчах подряд, выходя на замену

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счёт в гостевом матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (идёт второй тайм, счёт — 1:1).

Таким образом, форвард отличился в пяти матчах Российской Премьер-Лиги подряд, причём каждый раз он забивал после выхода на поле со скамейки запасных. Изидор повторил достижение бывшего игрока «Анжи» Ласина Траоре, который в сезоне-2012/2013 также забил в пяти матчах подряд, вступая в игру со скамейки.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 26 матчей 25 очков — на одно больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел». «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 35 очков.