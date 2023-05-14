«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» дома победил «Факел» со счётом 3:1. В составе нижегородцев отличились Николай Калинский (дважды с пенальти) и Милсон. За «Факел» забил Максим Максимов.
«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).
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