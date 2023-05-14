«Лион» уступил «Клермону» в матче 35-го тура Лиги 1, не забив с пенальти на 90+6-й минуте

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Лион». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. «Клермон» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 22-й минуте первый мяч в матче забил нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. Его ассистентом выступил Амин Сарр. Уже через три минуты хозяева отыгрались благодаря точному удару форварда Грежона Кьэ с пенальти. На 65-й минуте Кьэ оформил дубль. На 90+6-й минуте Ляказетт упустил шанс сравнять счёт, не забив с пенальти.

«Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 35 матчей. «Клермон» находится на восьмой строчке, заработав 53 очка. В чемпионате Франции лидирует «ПСЖ» (81).