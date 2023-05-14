Полузащитник «Торпедо» Енин: наше выступление в этом сезоне — провал

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин назвал провалом результаты команды в текущем сезоне. За три тура до конца автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Выступление «Торпедо» в этом сезоне — провал.

Есть ли претензии к себе и команде? В первую очередь необходимо начинать с самого себя, а потом уже задавать вопросы другим. У меня есть претензии и к себе, и к остальным.

Но сейчас вся команда хочет, чтобы «Торпедо» вернулось обратно в РПЛ. Сможем ли мы это сделать — покажет следующий сезон», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 27 матчах.