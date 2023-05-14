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«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
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В Самаре завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимали московский «Локомотив». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 40-й минуте Дмитрий Цыпченко вывел «Крылья Советов» вперёд. В начале второго тайма Вильсон Изидор сравнял счёт.

Матч команд в первом круге также завершился вничью (1:1). На гол Максима Глушенкова железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 27 матчей 26 очков — на два больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел», сыгравший на один матч меньше. «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 36 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Цыпченко – 40'   1:1 Изидор – 48'
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