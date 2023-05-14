«Сочи» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.
«Сочи» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 26 туров.
Комментарии
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