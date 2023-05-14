Матч «Тулуза» — «Нант» отложили на полтора часа из-за подозрительных предметов на трибуне
Поделиться
Матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» примет «Нант», начнётся в 16:30 мск, сообщает L'Equipe.
Изначально встреча должна была начаться в 15:00 мск, однако на гостевой трибуне были обнаружены подозрительные пакеты. По решению префектуры матч был перенесён на полтора часа, а на стадион были вызваны службы, занимающиеся разминированием. 150 болельщиков «Нанта», приехавших на игру, получили распоряжение оставаться вне стадиона до уведомления.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Тулуза» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 34 матчах. «Нант» находится на 17-м месте с 32 очками. Матч команд в первом круге чемпионата завершился победой «Нанта» со счётом 3:1.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:20
-
15:18
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
Партнерский контент