Матч «Тулуза» — «Нант» отложили на полтора часа из-за подозрительных предметов на трибуне

Матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» примет «Нант», начнётся в 16:30 мск, сообщает L'Equipe.

Изначально встреча должна была начаться в 15:00 мск, однако на гостевой трибуне были обнаружены подозрительные пакеты. По решению префектуры матч был перенесён на полтора часа, а на стадион были вызваны службы, занимающиеся разминированием. 150 болельщиков «Нанта», приехавших на игру, получили распоряжение оставаться вне стадиона до уведомления.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Тулуза» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 34 матчах. «Нант» находится на 17-м месте с 32 очками. Матч команд в первом круге чемпионата завершился победой «Нанта» со счётом 3:1.