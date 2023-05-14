Николсон — о будущем: хочу играть больше, но не думаю об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о своём будущем в составе московской команды.

«Конечно, у меня есть желание играть больше, но нужно верить в то, что хочет тренер. Уажаю решение главного тренера и продолжаю работать. Футбол не является индивидуальным видом спорта, это командная игра. Я жду своего момента. Сейчас я игрок «Спартака». У меня длительный контракт. Не думаю о следующем вызове для себя, сейчас я сконцентрирован на играх в «Спартаке».

Дальше будет видно. Но я счастлив в команде. Мне хочется работать. Сейчас у меня трудное время, но я не боюсь встретиться лицом к лицу со всеми своими трудностями. Это то, благодаря чему можно стать сильнее, независимо от ситуации. Моя главная цель в «Спартаке» – сделать всё возможное для команды, чтобы она добилась своей цели. Сезон ещё не окончен. Нам нужно постараться выиграть оставшиеся игры», – приводит слова Николсона Metaratings.

В текущем сезоне на счету 26-летнего ямайского форварда четыре гола и две результативные передачи в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.