«Динамо» — «Ахмат»: Нене Гбамбле открыл счёт

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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 38-й минуте матча Нене Гбамбле вывел «Ахмат» вперёд, точно пробив головой после навеса с углового.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.