«Вест Хэм» не планирует увольнять Дэвида Мойеса в конце текущего сезона

Руководство «Вест Хэма» намерено сохранить Дэвида Мойеса на посту главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.
Контракт 60-летнего шотландского специалиста истекает летом 2024 года, и, несмотря на недавние слухи о желании руководства английского клуба сменить тренера ближайшим летом, вероятно, Мойес продолжит тренировать «молотобойцев» в следующем сезоне.
Несколько недель назад «Вест Хэм» вёл активную борьбу за сохранение места в английской Премьер-лиге, но результаты команды улучшились. Сейчас «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке в таблице АПЛ, опережая зону вылета на шесть очков.
Также команда продолжает выступление в еврокубках. «Вест Хэм» одержал победу в первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «АЗ Алкмар» (2:1). Ответная игра пройдёт 18 мая в Нидерландах.
- 14 мая 2023
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