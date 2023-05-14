«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой»

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» принимала «Валенсию» на стадионе «Балаидос» в Виго. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На восьмой минуте Джастин Клюйверт вывел «Валенсию» вперёд.

Клюйверт забивает с передачи Лопеса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 60-й минуте Харис Сеферович сравнял счёт.

Сеферович сравнивает счёт ударом головой.

На 88-й минуте Альберто Мари вывел «Валенсию» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился победой «Валенсии» со счётом 3:0. Голами отметились Самуэль Кастильехо, Андре Маркос и Андре Алмейда.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Сельта» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, а «Валенсия» — на 14-й.