«Валенсия» вырвала победу в матче с «Сельтой»
Поделиться
Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Сельта» принимала «Валенсию» на стадионе «Балаидос» в Виго. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
На восьмой минуте Джастин Клюйверт вывел «Валенсию» вперёд.
Клюйверт забивает с передачи Лопеса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 60-й минуте Харис Сеферович сравнял счёт.
Сеферович сравнивает счёт ударом головой.
На 88-й минуте Альберто Мари вывел «Валенсию» вперёд.
Матч команд в первом круге завершился победой «Валенсии» со счётом 3:0. Голами отметились Самуэль Кастильехо, Андре Маркос и Андре Алмейда.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Сельта» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, а «Валенсия» — на 14-й.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
18:05
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:26
-
17:25
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:20
Партнерский контент