Полузащитник «Локомотива» Глушенков высказался о ничьей в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Игра получилась напряжённой, потому что у «Крыльев» положение в турнирной таблице не очень хорошее. Они были заряжены и бежали вперёд — за это им отдельное спасибо, они молодцы. Но мы чуть добавили в скорости, освежили игру и отыгрались. Счёт по игре», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. Ответный мяч «Локомотива» на 48-й минуте забил форвард Вильсон Изидор, вышедший на замену в перерыве.