Хавбек «Локо» Глушенков: с Дзюбой на поле нам легче. С «Крыльями» играли в другой футбол

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался об отсутствии в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) нападающего Артёма Дзюбы.

«Насколько «Локомотив» с Дзюбой и без него разные команды? Дзюба выполняет чуть другие действия у нас в команде. С Артёмом на поле нам легче выносить мячи и делать подачи. Сейчас играли чуть в другой футбол. А так — всё одинаково», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. Ответный мяч «Локомотива» на 48-й минуте забил форвард Вильсон Изидор, вышедший на замену в перерыве. «Локомотив» находится в чемпионате на девятом месте.