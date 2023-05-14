Хавбек «Локо» Глушенков: с Дзюбой на поле нам легче. С «Крыльями» играли в другой футбол
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался об отсутствии в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) нападающего Артёма Дзюбы.
«Насколько «Локомотив» с Дзюбой и без него разные команды? Дзюба выполняет чуть другие действия у нас в команде. С Артёмом на поле нам легче выносить мячи и делать подачи. Сейчас играли чуть в другой футбол. А так — всё одинаково», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. Ответный мяч «Локомотива» на 48-й минуте забил форвард Вильсон Изидор, вышедший на замену в перерыве. «Локомотив» находится в чемпионате на девятом месте.
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