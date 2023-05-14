«Динамо» — «Ахмат»: хозяева провели две вынужденные замены в первом тайме

Завершился первый тайм матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тренерский штаб московского «Динамо» провёл две вынужденные замены в первой половине матча, обе в центре обороны, и оба игрока хозяев травмировались в результате борьбы с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате. На 30-й минуте игры поле покинул Саба Сазонов, вместо которого вышел Матиас Норманн. Ближе к перерыву попросил замену Милан Майсторович. Доигрывали тайм подопечные Славиши Йокановича вдесятером.

На 38-й минуте счёт в матче открыли гости. Отличился Нене Гбамбле.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.