Канчельскис: думаете, руководители «Торпедо» переживают из-за вылета? Уверен, что нет

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что руководство «Торпедо» не переживает насчёт вылета команды Пепа Клотета из РПЛ.

«Когда выходишь в РПЛ, надо иметь финансовую составляющую и профессиональных людей, которые переживали бы за клуб. Думаете, руководители «Торпедо» сейчас переживают из-за вылета? Уверен, что нет. Если в клубе наведут порядок и уберут лишних людей — жуликов и дилетантов — тогда «Торпедо» может двигаться в лучшую сторону. Надеюсь, они разберутся внутри клуба — и «Торпедо» вернётся в РПЛ.

Руководители «Торпедо» принимали непонятные решения по ходу сезона. Они считают, что всё понимают и знают, хотя результат говорит сам за себя. Приглашали тренера, который непонятно выступил с «Ахматом», потом отправил «Торпедо» в ФНЛ, а теперь работает в «Химках». Это говорит о непрофессионализме и непонимании футбола. Но это большая проблема руководителей.

Вообще непонятно, откуда взяли Клотета. Если в клубе считают, что при нём всё хорошо, то они далеко заблуждаются. Посмотрим, какие будут движения. Но пока мы видим плачевную ситуацию: клуб с традициями и именем покидает РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.