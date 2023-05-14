«Арсенал» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальянс, Кивёр, Уайт, Джака, Жоржиньо, Мартинелли, Эдегор, Сака, Жезус.
«Брайтон»: Стил, Гросс, Колвилл, Данк, Эступиньян, Кайседо, Гилмур, Митома, Мак Аллистер, Энкисо, Фергюсон.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Брайтон» со счётом 4:2. В составе «канониров» отличились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эдди Нкетиа и Габриэл Мартинелли. За «Брайтон» забитыми мячами отметились Каору Митома и Эван Фергюсон.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 35 матчей. «Брайтон» находится на восьмой строчке, заработав 55 очков после 33 игр. Лидирует «Манчестер Сити» (82).
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