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Андрей Мостовой: когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, надеюсь

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда, по его мнению, на эмблеме «Зенита» появится третья звезда.

«Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, наверное. Очень надеюсь на это», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, после досрочного чемпионства в сезоне-2022/2023 «Зенит» получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду. Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и десятый в истории с учётом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент у сине-бело-голубых 65 набранных очков в сезоне-2022/2023.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встретится с «Оренбургом» на выезде 20 мая.