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Андрей Мостовой: когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, надеюсь

Андрей Мостовой: когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, надеюсь
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда, по его мнению, на эмблеме «Зенита» появится третья звезда.

«Когда на эмблеме «Зенита» появится третья звезда? Через пять лет, наверное. Очень надеюсь на это», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, после досрочного чемпионства в сезоне-2022/2023 «Зенит» получил право нанести на эмблему вторую золотую звезду. Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и десятый в истории с учётом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент у сине-бело-голубых 65 набранных очков в сезоне-2022/2023.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встретится с «Оренбургом» на выезде 20 мая.

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